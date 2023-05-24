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18:15, 24 мая 2023Среда обитания

Американцев призвали прятаться от мощнейшего тайфуна

New York Post: на остров Гуам надвигается мощнейший за 20 лет тайфун «Мавар»

Фото: NASA / Globallookpress.com

На остров Гуам в США надвигается мощнейший за последние 20 лет тайфун «Мавар». Проживающих на территории острова американцев призвали прятаться от стихийного бедствия, передает New York Post.

Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках. На острове проживают более 172 тысяч американцев, включая военнослужащих армии Штатов.

Максимальная скорость ветра «Мавара» составляет 140 миль в час, что эквивалентно урагану четвертой из пяти степеней. Событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна «Понгсона» 2002 года. Согласно прогнозам синоптиков, из-за приближения «Мавара» ожидается штормовой нагон на 1,8-3 метра выше обычного прилива.

Ранее в мае на Италию обрушилось мощное наводнение, вызванное штормами. По словам специалистов, страна особенно уязвима перед климатическими бедствиями из-за расположения и геологического строения, которое увеличивает риск возникновения наводнений и оползней.

Александра Качан
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