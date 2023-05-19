Названа особенно уязвимая перед природными катастрофами страна Европы

The Guardian: Италия среди стран Европы особенно уязвима перед природными катастрофами

Италию назвали европейской страной, особенно уязвимой перед природными катастрофами, включая наводнения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов.

Недавно на Италию обрушилось мощное наводнение, вызванное штормами. По словам специалистов, страна уязвима перед климатическими бедствиями из-за своего расположения и геологического строения, из-за которого она подвергается наводнениям и оползням. При этом давление оказывают и омывающие берега Италии моря, откуда приходят штормы.

Также стало известно, что в результате недавнего наводнения в Италии часть сельскохозяйственных компаний потеряли весь урожай. По оценке компании Confagricoltura, ущерб посевам в регионе Эмилия-Романья достиг 1,5 миллиарда евро. Из-за стихии около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

К тому же из-за наводнения «Формула-1» отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи. Организаторы заявили, что не хотят оказывать дополнительную нагрузку на местные экстренные службы, а также стремятся обезопасить болельщиков, команды и персонал.