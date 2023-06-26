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18:28, 26 июня 2023Спорт

Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА

Playsport: молодежная сборная Украины нарушила регламент ФИФА во время Евро-2023

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает румынский портал Playsport.

Инцидент произошел во время матча против сборной Хорватии на молодежном Евро-2023. Федерация футбола Румынии (ФФР) обратила внимание на то, что украинцы выпустили на поле двух игроков, не имевших право играть в тот вечер, — Анатолия Трубина и Георгия Судакова. Менее чем за 48 часов до этого они в составе основной сборной Украины приняли участие в матче квалификации Евро-2024 против команды Мальты, что является нарушением правил ФИФА.

Отмечается, что ФФР обратилась в организацию за комментарием по этому поводу. В ФИФА отказались прокомментировать ситуацию.

Молодежная сборная Украины одержала две победы на групповом этапе Евро-2023 и на данный момент занимает второе место в группе B. Таким образом, команда обеспечила себе место в плей-офф. Румынские футболисты, также выступающие в этой группе, с двумя поражениями лишись шанса выйти в следующий этап турнира.

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    Андрей Стрельцов
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