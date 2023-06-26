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11:45, 26 июня 2023Ценности

Зависимая от филлеров блогерша показала внешность «куклы Братц»

Блогерша @darleneegg призналась в зависимости от филлеров и показала измененную внешность

Кадр: @darleneegg / TikTok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) призналась в зависимости от наполнителей для коррекции лица и показала измененную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 17,6 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом @darleneegg продемонстрировала результат нескольких походов к косметологу. Так, она дважды вколола филлеры в губы и изменила очертания челюсти и подбородка. В ролике видно, что лицо автора ролика приобрело заостренные формы, а губы стали более пухлыми.

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Ролик стал вирусным, набрав 928 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили поступок и внешний вид девушки в комментариях под постом. «И возникает ощущение, что тебе все мало и мало. Теперь ты как кукла Братц», «Они же могут мигрировать...», «Утка Даффи», «Вы еще так молоды для подобных процедур», «Будто два разных человека до и после манипуляций», — заключили они.

Ранее в июне другая блогерша объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ. По словам инфлюэнсерши, в течение трех месяцев она ввела наполнитель, вследствие чего форма ее губ сильно изменилась.

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    Екатерина Ештокина
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