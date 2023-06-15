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14:29, 15 июня 2023Ценности

Девушка объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ

Блогерша удалила девять инъекций филлеров из губ неестественной формы

Кадр: @nevernever.land / TikTok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом nevernever.land, в течение трех месяцев она ввела наполнитель, вследствие чего форма губ сильно изменилась. Так, сначала девушка предстала с пухлыми губами неестественной формы и чересчур большого размера. «Часть препарата мигрировала, лицо деформировалось. Когда я улыбаюсь, губы искривляются», — пояснила она в видео.

Затем пользовательница сети показала свою внешность после манипуляций у косметолога. В опубликованном ролике видно, что губы блогерши стали значительно меньше. «Что касается ощущений, то они стали намного мягче. Также ушли шишки. Но пока я чувствую боль после процедуры», — высказалась она.

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Подписчики оценили новый внешний вид автора видео в комментариях под постом. «Пожалуйста, больше никогда не прикасайтесь к ним снова», «Вы стали на 10 лет моложе, великолепно», «Как же вы хорошо выглядите без филлеров!» — восхитились они.

В апреле модель осталась с обезображенной внешностью после инъекции дешевых филлеров. 26-летняя девушка рассказала, что отправилась в клинику в Бангкоке, которую посещала ранее, чтобы скорректировать форму щек посредством препаратов, однако они стоили дешевле, чем обычно. После сеанса клиентка обнаружила, что правая сторона ее лица покрылось волдырями, из которых начал сочиться гной.

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    Екатерина Ештокина
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