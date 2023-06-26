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11:49, 26 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, россияне передавали куратору сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Они предлагали свои услуги по фото и видеосъемке и выражали готовность совершить диверсию против военных объектов в Крыму.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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