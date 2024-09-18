Попытавшихся подорвать машину сотрудника УФСБ России в Крыму россиян осудили

Попытавшимся подорвать машину сотрудника УФСБ в Крыму дали до 20 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил двоих россиян Алексея Васютина и Артура Агасаряна к 6 и 20 годам лишения свободы за попытку подрыва автомобиля сотрудника УФСБ по Республике Крым, за сбор информации о железнодорожной инфраструктуре региона, а также о передвижениях Вооруженных сил России (ВС РФ) по заданию спецслужб Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Агасарян признан виновным по статье о госизмене, попытке теракта, незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Васютин признан виновным по статье о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ. Он получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Как установил суд, в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года Агасарян общался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в мессенджерах. 4 мая 2023 года по заданию ГУР МОУ проводил наблюдение за неким лицом. Он снимал его на мобильный телефон и отправлял спецслужбам видео. Затем он снял нежилое помещение в Крыму, откуда занимался скрытным наблюдением за грузовыми поездами, которые передвигались по участку железнодорожного пути. Все фиксировал на видео и отправлял украинским спецслужбам. Также 8 июня 2023 года он получил задание проследить маршрут сотрудника территориального УФСБ России и подготовить в отношении него теракт. Фигурант собрал необходимые данные и тоже отправил их. Затем он получил координаты тайника, где находилось взрывчатое вещество, а также средства инициирования и другие компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Кроме того, по поручению спецслужб он купил другие необходимые для крепления СВУ к автомобилю сотрудника УФСБ России компоненты, средство доставки и камуфляж. Также заказчики выдали ему инструкцию об изготовлении СВУ.

26 июня 2023 года со вторым фигурантом Васютиным они приобрели компоненты, после чего их задержали сотрудники ФСБ России.