Мэр Тбилиси назвал лицемерами выступающих против приезда туристов из России

Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами выступающих против приезда туристов из России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал лицемерами граждан Грузии, выступающих против приезда туристов из России, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он заявил, что власти страны приветствуют российских отдыхающих и напомнил, как после конфликта 2008 года к туристам из России относились в стране.

«(Экс-президент Грузии Михаил — прим. «Ленты.ру») Саакашвили встречал российских туристов на КПП "Верхний Ларс" с цветами в руках. Сегодня эти люди с озлобленными лицами протестуют, мол, как российский турист может въезжать в Грузию. Это двойные стандарты», — сказал Каладзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с Россией и пересмотреть визовый режим для ее граждан. Также она предложила использовать на границе списки лиц, попадающих под санкции.

