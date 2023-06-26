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15:16, 26 июня 2023Бывший СССР

Мэр Тбилиси назвал лицемерами выступающих против приезда туристов из России

Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами выступающих против приезда туристов из России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал лицемерами граждан Грузии, выступающих против приезда туристов из России, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он заявил, что власти страны приветствуют российских отдыхающих и напомнил, как после конфликта 2008 года к туристам из России относились в стране.

«(Экс-президент Грузии Михаил — прим. «Ленты.ру») Саакашвили встречал российских туристов на КПП "Верхний Ларс" с цветами в руках. Сегодня эти люди с озлобленными лицами протестуют, мол, как российский турист может въезжать в Грузию. Это двойные стандарты», — сказал Каладзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с Россией и пересмотреть визовый режим для ее граждан. Также она предложила использовать на границе списки лиц, попадающих под санкции.

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    Алевтина Запольская
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