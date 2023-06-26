Российский дизайнер дала три совета по выбору модных джинсов

Дизайнер Колесник посоветовала носить свой размер оверсайз-джинсов, чтобы выглядеть модно

Дизайнер Жанна Колесник дала россиянам три совета для выбора модных джинсов. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

Любителям оверсайз-моделей специалистка посоветовала носить исключительно свой размер брюк, чтобы выглядеть стильно. «Также не пытайтесь сделать оверсайз из другой модели, выбирая джинсы на 1-2 размера больше. Классические mom jeans, или трубы, не должны обтягивать ваши ноги, максимум допускается плотное прилегание в области бедер», — уточнила Колесник.

Помимо этого, эксперт призвала обращать внимание на боковой шов изделия. По ее словам, он должен быть ровным и никуда не съезжать, чтобы не создавался визуальный эффект кривых ног. «И, конечно, проверьте посадку на талии: даже модели с высокой талией не должны быть выше пупка, иначе это сделает вашу пятую точку громоздкой, а торс коротким и более массивным», — добавила дизайнер.

В заключение Колесник напомнила, что не стоит останавливаться на тесных предметах гардероба, чтобы растянуть их в процессе носки или похудеть со временем. «Скорее всего, вы просто вырвете с мясом кнопку на поясе и повредите замок. Если же джинсы болтаются на вас уже при покупке, не рассчитывайте, что после стирки они сядут как надо», — объяснила она.

Ранее стилистка раскрыла связь между любимыми джинсами девушки и ее характером. Так, расклешенные штаны выбирают креативные смелые личности, которые хладнокровны и уверены в себе.