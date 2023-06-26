Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:32, 26 июня 2023Культура

Филипп Киркоров призвал к россиян к сплочению

Певец Филипп Киркоров призвал россиян к сплочению после мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров призвал россиян к сплочению после мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента. Выступить единым целым! Спасибо за мудрость и Александру Григорьевичу (Лукашенкоприм. «Ленты.ру»), и Владимиру Владимировичу (Путину — прим. «Ленты.ру») за трезвость ума, за спокойствие в принятии решений. Спасибо, что не допустили кровавых последствий», — написал исполнитель, добавив, что анархия и мятеж не являются панацеей.

Киркоров подчеркнул, что «счастлив начинать неделю с чистого неба», а также заявил, что у страны, так же как и у людей, бывают разные настроения.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные направляются в полевые лагеря.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского
    Лысая собака с вывернутыми задом наперед лапами признана самой уродливой в мире
    Голый турист устроил погром в тайском отеле, применил огнетушитель и был пойман
    Эмбер Херд вышла в свет впервые после суда с Джонни Деппом
    Серийному подмосковному педофилу предъявили обвинение
    Работавшим в выходной москвичам разъяснили перспективы двойной оплаты
    Появлению змей в Москве нашли возможное объяснение
    Филипп Киркоров призвал к россиян к сплочению
    Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.