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15:26, 26 июня 2023Мир

Заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за США оценили

Политолог Губин назвал заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за США справедливым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за агрессивных действий США справедливо, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил обеспокоенность Пхеньяна.

Ранее Институт американских исследований при МИД КНДР опубликовал доклад, в котором сообщил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

Участие США

«Нельзя отказать северокорейским товарищам в справедливости данного замечания, поскольку углубление американо-южнокорейских и американо-японских отношений в сфере обороны и безопасности, в том числе проведение практических мероприятий, беспокоит северокорейскую сторону. И, как мы видим, достаточно частые заявления Пхеньяна с подобным мнением остаются без внимания», — заявил Губин.

Это свидетельствует о том, что администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля не намерена отказываться от своего курса на сближение с США

Андрей Губинполитолог

Ситуация усугубляется еще и тем, что Республика Корея обладает достаточно серьезными возможностями в сфере обороны, которые активно применяются в ходе боевой учебы, сообщил политолог.

«Также американцы наращивают свое присутствие в зоне Корейского полуострова. Помимо того, что порядка 28 тысяч американских военнослужащих постоянно находятся на территории Южной Кореи, США периодически перебрасывают туда самолеты дальней авиации и стратегические бомбардировщики. Например, недавно состоялся заход атомной подводной лодки Michigan с крылатыми ракетами. Пусть даже это было без ядерного оружия на борту, тем не менее все это беспокоит уже не только Северную Корею, но и Китай, и Россию», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ядерное оружие

Еще более тревожными выглядят заявления и дискуссии в Южной Корее о резком повышении обороноспособности страны и о приобретении ядерного статуса в том или ином виде, отметил Губин.

«До каких-то практических мероприятий пока дело не дошло, но вариант учреждения совместной ядерной миссии по образцу, который существует у стран НАТО и США, не сбрасывается со счетов южнокорейского руководства», — добавил он.

Любое появление американского ядерного оружия на территории Южной Кореи сегодня не будет способствовать миру и стабильности и сделает еще ближе и реальнее, как бы это страшно ни звучало, сценарий применения ядерного оружия случайно или намеренно. Поэтому Пхеньян абсолютно справедливо выносит свое замечание

Андрей Губинполитолог
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Политик уточнил, что в противном случае Штаты будут вынуждены расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен добавил, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией по данному вопросу.

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    Алена Шевченко
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