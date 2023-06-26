Заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за США оценили

Политолог Губин назвал заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за США справедливым

Заявление КНДР об угрозе ядерной войны из-за агрессивных действий США справедливо, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил обеспокоенность Пхеньяна.

Ранее Институт американских исследований при МИД КНДР опубликовал доклад, в котором сообщил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

Участие США

«Нельзя отказать северокорейским товарищам в справедливости данного замечания, поскольку углубление американо-южнокорейских и американо-японских отношений в сфере обороны и безопасности, в том числе проведение практических мероприятий, беспокоит северокорейскую сторону. И, как мы видим, достаточно частые заявления Пхеньяна с подобным мнением остаются без внимания», — заявил Губин.

Это свидетельствует о том, что администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля не намерена отказываться от своего курса на сближение с США Андрей Губин политолог

Ситуация усугубляется еще и тем, что Республика Корея обладает достаточно серьезными возможностями в сфере обороны, которые активно применяются в ходе боевой учебы, сообщил политолог.

«Также американцы наращивают свое присутствие в зоне Корейского полуострова. Помимо того, что порядка 28 тысяч американских военнослужащих постоянно находятся на территории Южной Кореи, США периодически перебрасывают туда самолеты дальней авиации и стратегические бомбардировщики. Например, недавно состоялся заход атомной подводной лодки Michigan с крылатыми ракетами. Пусть даже это было без ядерного оружия на борту, тем не менее все это беспокоит уже не только Северную Корею, но и Китай, и Россию», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ядерное оружие

Еще более тревожными выглядят заявления и дискуссии в Южной Корее о резком повышении обороноспособности страны и о приобретении ядерного статуса в том или ином виде, отметил Губин.

«До каких-то практических мероприятий пока дело не дошло, но вариант учреждения совместной ядерной миссии по образцу, который существует у стран НАТО и США, не сбрасывается со счетов южнокорейского руководства», — добавил он.

Любое появление американского ядерного оружия на территории Южной Кореи сегодня не будет способствовать миру и стабильности и сделает еще ближе и реальнее, как бы это страшно ни звучало, сценарий применения ядерного оружия случайно или намеренно. Поэтому Пхеньян абсолютно справедливо выносит свое замечание Андрей Губин политолог

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Политик уточнил, что в противном случае Штаты будут вынуждены расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен добавил, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией по данному вопросу.