В КНДР заявили об угрозе ядерной войны из-за США

В КНДР обвинили США в агрессивных действиях и обострении ситуации на Корейском полуострове

Агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Об этом сказано в докладе Института американских исследований при МИД КНДР, содержание которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без этого царит нестабильность, стал ближе к порогу ядерной войны», — говорится в исследовании.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля обвинили в «низкопоклонстве перед Вашингтоном». В КНДР считают, что из-за политика на южнокорейской территории постоянно проводились «военные учения под управлением США», а масштабы мероприятий становились «все более безрассудными».

«В нынешнем году США как никогда настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы нашей республики», — также сказано в документе.

В докладе говорится, что опасность подобных действий достигла «взрывоопасного уровня, который нельзя игнорировать».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Политик уточнил, что в противном случае Штаты будут вынуждены расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен добавил, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией по данному вопросу.

В свою очередь, обозреватель ЦТАК заявил, что Вашингтон стремится найти предлог для того, чтобы на постоянной основе разместить на Корейском полуострове атомную подводную лодку. Журналист назвал подобные действия «гегемонистским нутром» США и отметил, что это является их огромной ошибкой.