Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 1 мая 2023Мир

КНДР обвинила США в попытках превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост

ЦТАК: США пытаются превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост на Дальнем Востоке

Фото: Pixabay

Обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чхве Чжу Хен выступил с обвинениями в адрес США из-за того, что они предпринимает попытки превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост.

Он подчеркнул, что Вашингтон стремится найти предлог для того, чтобы на постоянной основе разместить на Корейском полуострове атомную подводную лодку, а также другие стратегические вооружения. «На основе этого (США хотят — прим. «Ленты.ру») превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства», — заявил эксперт.

Он назвал подобные действия «гегемонистским нутром» США и отметил, что это является их огромной ошибкой.

Ранее в Северной Корее отметили, что визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении КНДР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные поразили транспортный узел в Павлограде. ВКС готовят упреждающий удар перед наступлением ВСУ
В дрожжи внедрили замедляющий старение контур
Россиянам посоветовали не отвечать на некоторые звонки
КНДР обвинила США в попытках превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост
Глава IBA высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы ОИ
В России снизились комиссии банков для управляющих компаний
Кабан вышел к людям в московском парке и попал на видео
Американский журналист назвал терроризмом действия ВСУ в Донбассе
Российская телеведущая вычислила мошенника с Украины с помощью вопроса про Крым
В России заявили о разрушении сотрудничества с Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.