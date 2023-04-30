В КНДР раскритиковали визит президента Южной Кореи в США

ЦТАК: визит президента Южной Кореи в США является враждебной политикой и провокацией

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении КНДР. Это «по факту» делает ядерную войну против Северной Кореи реальностью, раскритиковало действия двух государств северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Эта поездка марионетки-предателя Юн Сок Еля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны», — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что сдерживание Северной Кореи стало главной темой саммита лидеров. В публикации также сказано, что создание консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США, расширение размещения американских стратегических активов на Корейском полуострове делает «ядерную войну против КНДР свершившимся фактом».

«США и их марионеткам, которые стремятся задушить КНДР, отрицая само ее существование, их опасным ядерным военным махинациям нет прощения, им придется дорого заплатить», — также сказано в сообщении.

Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи по итогам саммита 26 апреля приняли Вашингтонскую декларацию. Документ предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования, разработки конкретных планов его применения.

По итогам переговоров американский лидер также пригрозил Северной Корее «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный ударный удар по Соединенным Штатам или их союзникам.

В свою очередь, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон высказалась о Вашингтонской декларации лидеров США и Южной Кореи. По ее мнению, она ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. По ее словам, «это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать».