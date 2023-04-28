В МИД оценили договоренности США и Южной Кореи о ядерном оружии

Захарова призвала США и союзников отказаться от подрывающих мировую безопасность шагов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила договоренности США и Южной Кореи о совместном планировании применения ядерного оружия. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте российского МИД.

По словам Захаровой, подобное решение носит «явно дестабилизирующий характер». Дипломат предупредила, что такая политика негативно отразится на региональной безопасности и глобальной стабильности.

«Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — высказалась Захарова.

26 апреля Южная Корея и США согласовали механизм двусторонних консультаций на случай нападения со стороны КНДР. Вашингтон и Сеул договорились создать специальную «ядерную консультативную группу», подчеркнул южнокорейский лидер Юн Сок Ель. При этом президент США Джо Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове.

17 апреля США, Южная Корея и Япония начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.