Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове

Байден заявил, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове

США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове, пообещал президент Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но будут проводиться визиты в порты, визиты ядерных подводных лодок», — заявил он на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

На совместной пресс-конференции лидер Южной Кореи дал понять, что одним из итогов встречи в Вашингтоне стали договоренности о «новой расширенной системе сдерживания» Северной Кореи. Вашингтон и Сеул договорились создать специальную «ядерную консультативную группу», также подчеркнул Юн Сок Ель.

17 апреля США, Южная Корея и Япония начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.

При этом глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что позиция Северной Кореи как мировой ядерной державы окончательная и необратимая. Министр объяснила, что наличие оружия не нарушает никаких договоров и необходимо не ради статуса, а для защиты от Штатов с их враждебной политикой.