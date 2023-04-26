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21:58, 26 апреля 2023Мир

США и Южная Корея согласовали механизм консультаций в случае атаки КНДР

Юн Сок Ель: США и Южная Корея договорились проводить консультации в случае атаки КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея и США согласовали механизм двусторонних консультаций на случай нападения со стороны КНДР. Как заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель после встречи с американским коллегой Джо Байденом, Вашингтон обещал оперативно задействовать «всю силу альянса», включая атомное оружие.

«Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, [получено] обещание ответить быстро, с сокрушительной силой», — уточнил Юн Сок Ель.

На совместной пресс-конференции лидер Южной Кореи дал понять, что одним из итогов встречи в Вашингтоне стали договоренности о «новой расширенной системе сдерживания» Северной Кореи.

Вашингтон и Сеул договорились создать специальную «ядерную консультативную группу», также подчеркнул Юн Сок Ель.

17 апреля США, Южная Корея и Япония начали проводить трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Как сообщали СМИ, мероприятия являются возможностью укрепить сотрудничество в области безопасности между странами после «провокационных действий Пхеньяна».

При этом глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что позиция Северной Кореи как мировой ядерной державы окончательная и необратимая. Министр объяснила, что наличие оружия не нарушает никаких договоров и необходимо не ради статуса, а для защиты от Штатов с их враждебной политикой.

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Марина Совина
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