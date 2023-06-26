Аналитик спрогнозировала курс рубля в начале недели

«Известия»: в начале недели доллар будет торговаться в диапазоне 84–87 рублей

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых в беседе с «Известиями» рассказала, что просадка акций на открытии торгов 26 июня возможна, пусть даже не в той степени, как на внебиржевых торгах в выходные.

По словам Малых, тема геополитических рисков напомнила о себе, и есть предпосылки для эскалации в будущем. В связи с этим, часть инвесторов захочет снизить риски. «Валюта, подскочившая в цене 24 июня, в банках, скорее всего, откроется с повышением курса, но не в такой степени, как на пике во время субботних событий», — отметила аналитик.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал, что в начале недели доллар может зафиксироваться в диапазоне 84–87 рублей. Специалист подчеркнул, что усиление волатильности стало неизбежным.

24 июня сообщалось, что российские банки подняли курсы обмена валют. Так, евро в среднем продавался по 100 рублей, а доллар — по 90 рублей. При этом кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» рекомендовал сохранять спокойствие и не дергаться с покупкой и продажей валюты в течение одного-двух дней.