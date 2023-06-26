Лавров раскрыл детали предложения Лукашенко о помощи в ситуации с «Вагнером»

Лавров: Лукашенко предложил Путину помощь в ситуации с ЧВК «Вагнер» утром 24 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» утром в субботу, 24 июня. Такие детали раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, в телефонном разговоре Лукашенко предложил оказать помощь и попытаться мирно разрешить ситуацию, чтобы избежать «большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву».

Российский лидер поддержал предложение Лукашенко. «И результат вам известен», — заключил министр.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска якобы обстреляли тыловые лагеря группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже бойцы «Вагнера» заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с Лукашенко согласился остановить движение колонн «Вагнера» на территории России и вернуть их в полевые лагеря. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дело в отношении Пригожина будет прекращено.