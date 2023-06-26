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10:45, 27 июня 2023Ценности

Девушка с прыщами на лице показала свое преображение и разозлила зрителей

Блогерша Лавиния Русанда скрыла прыщи и синяки под глазами макияжем и разозлила зрителей

Кадр: @laviniarusanda/

Блогерша Лавиния Русанда с дефектами во внешности показала свое преображение и разозлила зрителей. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

21-летняя юзерша с никнеймом laviniarusanda регулярно размещает видео, в которых демонстрирует свое лицо до и после нанесения макияжа. В одном из последних роликов видно, что на ее коже присутствуют многочисленные изъяны в виде прыщей и синяков под глазами. Инфлюэнсерша решила скрыть недостатки косметикой и показала результат преображения. Она выровняла тон лица, наклеила накладные ресницы, накрасила веки тенями, а губы — помадой.

По словам девушки, она постоянно сталкивается с негативными комментариями по поводу своего внешнего вида. «Уже представил, как просыпаюсь рядом с ней на утро», «Когда подумала, что у тебя с такой внешностью есть шанс», «Как она будет выглядеть на первом свидании», — процитировала она фразы разозленных ее навыками визажа зрителей.

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При этом Русанда решила ответить подписчикам, которые оставляют замечания в ее адрес. «Если вас так задевает, что я наношу косметику, то вы тоже можете ею пользоваться. Но мне 21 год, и так неуместно писать мне гадости. Я показываю вам себя и без макияжа и все равно выгляжу потрясающе», — заключила она.

Пользователи сети оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Ты королева», «Некоторым просто так наскучила их жизнь, что они вторгаются в чужие дела ради развлечения», «Наверняка ты и без меня это знаешь, но ты прекрасна!», «Благодаря вашим видео я стала чувствовать себя увереннее, несмотря на прыщи», — поддержали они.

Ранее мужчина с волосами по всему телу дал отпор хейтерам в сети. Блогер продемонстрировал растительность на спине, животе, груди, руках и лице.

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    Екатерина Ештокина
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