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15:54, 26 июня 2023Бывший СССР

В России ответили на обвинения в подготовке подрыва Запорожской АЭС

Глава МИД России Лавров назвал бредом обвинения в подготовке подрыва Запорожской АЭС

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал бредом обвинения в подготовке подрыва Запорожской атомной электростанции (АЭС), передает ТАСС.

«Это бред, мы уже многократно все это комментировали», — ответил Лавров на вопрос журналистов. Он добавил, что представители киевского режима натренированы на ведение информационной войны «прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами».

Министр подчеркнул, что результаты этих «тренировок» плачевны и неубедительны, а также посочувствовал западным налогоплательщикам, которые оплачивают учителей для «неспособных, невменяемых учеников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Политик считает, что таким образом Москва хочет заставить Запад подтолкнуть Киев к завершению боевых действий.

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    Алевтина Запольская
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