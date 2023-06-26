В России ответили на обвинения в подготовке подрыва Запорожской АЭС

Глава МИД России Лавров назвал бредом обвинения в подготовке подрыва Запорожской АЭС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал бредом обвинения в подготовке подрыва Запорожской атомной электростанции (АЭС), передает ТАСС.

«Это бред, мы уже многократно все это комментировали», — ответил Лавров на вопрос журналистов. Он добавил, что представители киевского режима натренированы на ведение информационной войны «прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами».

Министр подчеркнул, что результаты этих «тренировок» плачевны и неубедительны, а также посочувствовал западным налогоплательщикам, которые оплачивают учителей для «неспособных, невменяемых учеников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Политик считает, что таким образом Москва хочет заставить Запад подтолкнуть Киев к завершению боевых действий.