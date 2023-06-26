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13:32, 26 июня 2023Россия

Мишустин заявил о нахождении всех членов кабмина на своих местах во время мятежа

Мишустин: все члены кабмина были на своих местах в ходе попытки дестабилизации ситуации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Все члены кабинета министров были на своих местах в ходе попытки дестабилизации ситуации в России 24 июня, работая четко и слаженно. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщает в понедельник, 26 июня, РИА Новости.

«Под руководством президента [члены правительства] действовали четко, слаженно. На всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

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    Игорь Дмитров
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