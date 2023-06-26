Российский полицейский предстанет перед судом за взятки косметикой и вещами

В Красноярском крае полицейский предстанет перед судом за превышение полномочий

В Красноярском крае бывший начальник отделения по обеспечению экономической безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли предстанет перед судом за взятки и превышение должностных полномочий. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник брал взятки вещами и присваивал себе изъятое имущество. Так в сентябре 2019 года обвиняемый изъял у индивидуального предпринимателя парфюмерию на сумму свыше 124 тысяч рублей, которую затем присвоил, а позже вынес постановление об отказе в возбуждении дела.

Еще один выявленный эпизод превышения полицейским должностных полномочий произошел в период с 2018 по 2022 год, когда силовик ввел в заблуждение предпринимателя и под видом оперативно-розыскного мероприятия изъял у него 20 единиц спортивных товаров, которые впоследствии похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

22 июня сообщалось, что в Сочи суд дал двоим экс-полицейским по 7 лет колонии за взятку от продавца сахарной ваты.