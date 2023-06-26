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17:21, 26 июня 2023Мир

Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»

Столтенберг: альянс следит за ситуацией и готов реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

НАТО внимательно следит за ситуацией, связанной с мятежом главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России, и готово реагировать на ее передислокацию в Белоруссию. О такой готовности заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, сейчас рано говорить об этом с уверенностью, поскольку ситуация все еще может измениться. Во-вторых, мы наблюдаем за ней, можем быстро при необходимости отреагировать», — сказал генсек.

Ранее стало известно, что в Белоруссии начали создавать лагеря, в которых расположатся бойцы ЧВК. Уточняется, что строительство происходит в Могилевской области страны, в 200 километрах от границы с Украиной, однако таких лагерей будет несколько.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

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    Семен Александров
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