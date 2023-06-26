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12:36, 26 июня 2023Экономика

«Вкусно — и точка» повысила цены

Цены в кафе сети ресторанов «Вкусно — и точка» выросли примерно на десять рублей

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Cеть ресторанов «Вкусно — и точка» с 26 июня повысила цены в своих кафе (бывшие Маккафе), пишет РИА Новости. Позиции стали дороже в среднем на десять рублей.

Корреспонденты агентства сообщили, что в кафе сети около метро «Улица 1905 года» в Москве круассан с ветчиной и сыром подорожал до 150 рублей (плюс 11 рублей), чизкейки с разными вкусами — до 185 рублей (плюс 10 рублей). При этом стоимость некоторых позиций осталась прежней — например, творожника и розана с ванильным кремом.

В середине июня «Вкусно — и точка» предупредила, что собирается поднять цены в кафе в среднем на 6 процентов из-за роста себестоимости продукции. Как прокомментировали в пресс-службе 26 июня, в итоге средняя стоимость блюд выросла на 2 процента. На 6 процентов подорожали лишь некоторые позиции.

Первый ресторан под брендом «Вкусно — и точка» открылся в Москве 12 июня 2022 года. Спустя несколько месяцев после перезапуска бывшей сети фастфуда «Макдоналдс» цены на бургеры выросли на 8-10 процентов. Так, «Биг спешл» подорожал с 269 до 290 рублей, «Гранд» — с 164 до 175, а классический гамбургер — с 55 до 59 рублей.

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