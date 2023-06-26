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11:53, 26 июня 2023Россия

Россиянина с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть на СВО

Ngs.ru: новосибирца с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть на СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военного из Краснообска Новосибирской области с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказала супруга россиянина порталу Ngs.ru.

Женщина отметила, что 42-летний офицер запаса до объявления в России частичной мобилизации работал на производстве. Попав в зону боевых действий, мужчина стал командиром штурмового взвода. В марте новосибирец получил ранение и был отправлен в госпиталь Минобороны в Москве.

Жена военного в разговоре с Ngs.ru пояснила, что после двух месяцев обследований военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его здоровым, несмотря на осколок в груди возле сердца. «Кардиохирурги изначально собирались этот осколок удалять, поскольку тот находится в сердечном мешке. Потом они решили не удалять, так как выяснили, что он не в сердечном мешке, а в одном сантиметре от него. На консилиуме, на котором я тоже присутствовала, кардиохирурги сказали, что раз не в сердечном мешке, то это не их дело, а дело торакальных хирургов», — поделилась она.

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В мае столичные врачи госпиталя имени Вишневского признали жителя Новосибирской области годным к военной службе и заявили, чтобы тот готовился к отправке в зону спецоперации. Его супруга обращалась в военную прокуратуру Центрального военного округа по вопросу неполучения выплаты за ранение. В середине апреля женщина получила ответ, в котором говорится, что в адрес войсковой части россиянина так и не поступили рапорт и справка о ранении.

Позже ситуацией заинтересовался губернатор Новосибирской области. «Сейчас специалисты Министерства труда и социального развития и Министерства здравоохранения региона в инициативном порядке запросили в Министерстве обороны и медицинской организации в Москве документы, необходимые для оформления соответствующей выплаты за ранение, и документы, подтверждающие установленную ВВК категорию годности мужчины к военной службе», — подчеркнули в его приемной.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области потерявшего метр кишечника участника специальной военной операции уволили из армии и лишили выплат.

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    Анна Щербакова
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