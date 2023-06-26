Телеведущая нашла поцеловавшего ее незнакомца благодаря одному фото и соцсетям

Пользователи нашли в соцсетях мужчину, поцеловавшего ведущую Натали Джонс на фестивале

Американская радиоведущая Натали Джонс рассказала, что слушатели ее программы нашли в социальных сетях незнакомого мужчину, который поцеловал ее на фестивале. На сюжет о помощи пользователей, который вышел в эфире программы NewsNation 21 июня, обратила внимание служба новостей канала WKRN 25 июня.

Джонс объяснила, что встретила загадочного незнакомца в очереди за напитками на фестивале. «Мы начали болтать и сразу нашли общий язык (…) Когда он спросил, может ли меня поцеловать, я ответила отказом», — рассказала Джонс. Однако мужчина все равно решился на подобный шаг, а другой незнакомец сфотографировал момент поцелуя.

Позднее Джонс прислали снимок. Оказалось, что его автором был человек, который не был связан с поцеловавшим ее мужчиной. «Мои коллеги предложили опубликовать совместную фотографию и попросить слушателей помочь найти его в соцсетях. Они, конечно, это сделали», — описала произошедшее ведущая.

В итоге Джонс написала мужчине. Они договорились встретиться еще раз.

Ранее пользовательница Reddit раскрыла обман возлюбленного, после того как он прислал ей две фотографии. Девушка заметила, что снимки были сделаны не в Хьюстоне, где якобы находился ее молодой человек, а в Нью-Йорке.