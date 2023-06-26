Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Телеведущая нашла поцеловавшего ее незнакомца благодаря одному фото и соцсетям

Пользователи нашли в соцсетях мужчину, поцеловавшего ведущую Натали Джонс на фестивале

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Американская радиоведущая Натали Джонс рассказала, что слушатели ее программы нашли в социальных сетях незнакомого мужчину, который поцеловал ее на фестивале. На сюжет о помощи пользователей, который вышел в эфире программы NewsNation 21 июня, обратила внимание служба новостей канала WKRN 25 июня.

Джонс объяснила, что встретила загадочного незнакомца в очереди за напитками на фестивале. «Мы начали болтать и сразу нашли общий язык (…) Когда он спросил, может ли меня поцеловать, я ответила отказом», — рассказала Джонс. Однако мужчина все равно решился на подобный шаг, а другой незнакомец сфотографировал момент поцелуя.

Материалы по теме:
«Самый мерзкий тип Британии» Как звезда телешоу устроил секс-скандал, сломал жизнь девушке и сел за это в тюрьму
«Самый мерзкий тип Британии»Как звезда телешоу устроил секс-скандал, сломал жизнь девушке и сел за это в тюрьму
15 марта 2023
Приложения для знакомств, которые работают в России. Чем в 2023 году заменить ушедший Tinder?
Приложения для знакомств, которые работают в России.Чем в 2023 году заменить ушедший Tinder?
Сегодня

Позднее Джонс прислали снимок. Оказалось, что его автором был человек, который не был связан с поцеловавшим ее мужчиной. «Мои коллеги предложили опубликовать совместную фотографию и попросить слушателей помочь найти его в соцсетях. Они, конечно, это сделали», — описала произошедшее ведущая.

В итоге Джонс написала мужчине. Они договорились встретиться еще раз.

Ранее пользовательница Reddit раскрыла обман возлюбленного, после того как он прислал ей две фотографии. Девушка заметила, что снимки были сделаны не в Хьюстоне, где якобы находился ее молодой человек, а в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.