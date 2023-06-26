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23:06, 26 июня 2023Россия

Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу за последние дни

Путин поблагодарил российских силовиков за проделанную работу за последние дни
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу за последние дни. Он обратился к ним во время совещания с главами силовых ведомств, пишет ТАСС.

Политик также предложил проанализировать ситуацию, произошедшую в выходные, 24 и 25 июня. «Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток», — указал политик.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа.

Позже Пригожин согласился остановить движение колонн техники компании на территории России.

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    Марина Совина
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