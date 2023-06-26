Руководивший операциями ЧВК «Вагнер» депутат призвал Пригожина покончить с собой

Руководивший операциями ЧВК «Вагнер» депутат Гурулев призвал Пригожина покончить с собой

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который признался в руководстве операциями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в 2014 году, призвал основателя организации, бизнесмена Евгения Пригожина покончить с собой. Такое заявление он сделал в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По мнению депутата, аналогичным образом следует поступить и командиру ЧВК Дмитрию Уткину. «Я жестко убежден в том, что предателей в военное время нужно уничтожать», — отметил Гурулев.

Сейчас важно уходить от сводных подразделений, сделать так, чтобы все военные работали на Минобороны России, подчеркнул депутат.

«Все должны работать по единому замыслу и плану. Бардак должен быть изжит, тогда будет нормальное выполнение задач, будет организация взаимодействия», — резюмировал Гурулев.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер» в России. Он счел вагнеровцев самым боеспособным подразделением в стране на сегодняшний день.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа. Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».