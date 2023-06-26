Евгений Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Евгения Прегожина не было прекращено

Уголовное дело по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ в отношении Евгения Пригожина не прекращено. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ»

По данным издания, следственное управление ФСБ России продолжает расследование уголовного дела. По данным источника издания в прокуратуре, постановление о возбуждении дела не было отменено, а значит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием.

Отмены не произошло, по данным источника издания, из-за того, что прошло слишком мало времени.

Ранее 26 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который признался в руководстве операциями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в 2014 году, призвал основателя организации, бизнесмена Евгения Пригожина покончить с собой.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа. Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО).