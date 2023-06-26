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12:46, 26 июня 2023Бывший СССР

Тихановская заявила об угрозе Пригожина соседним с Белоруссией странам

Тихановская заявила об угрозе главы ЧВК «Вагнер» Пригожина Польше, Литве и Латвии

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Отъезд главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию создает новую угрозу безопасности Польши, Литвы и Латвии. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Bloomberg.

По ее мнению, потенциальное прибытие бойцов ЧВК в Белоруссию добавляет множество рисков. Среди них она выделила возможные репрессии против оппонентов президента республики Александра Лукашенко, присутствие российских войск в стране и размещение там тактического ядерного оружия из России.

Кроме того, Тихановская предположила, что в Белоруссии Пригожин может заняться обучением российских военных, торговлей оружием или планированием атак на территорию Украины.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга альянса, если Пригожин и часть ЧВК «Вагнер» окажутся в Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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