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10:16, 26 июня 2023Из жизни

Женщина бросилась под машину ради собаки и сломала позвоночник

В Великобритании женщина бросилась под машину и сломала позвоночник, пытаясь спасти собаку

Фото: Peter Noyce / imageBROKER.com / Globallookpress.com

56-летняя Мэри Эндрюс из Великобритании сломала позвоночник и попала в больницу, пытаясь спасти собаку. Об этом сообщает Daily Mirror.

22 мая женщина ехала в автомобиле вместе со своим питомцем, двухлетней карликовой таксой по кличке Элвис. Она остановилась на склоне в деревне Борт, Западный Уэльс, и вышла из машины, оставив собаку в салоне. Внезапно ручной тормоз отказал, и автомобиль покатился вниз по дороге. В попытке спасти Элвиса Эндрюс без раздумий бросилась под машину. «Это было инстинктивно. Я думала, что машина задавит людей, и я потеряю Элвиса», — рассказывает женщина.

Эндрюс удалось остановить автомобиль, однако она застряла под его колесами. Женщина провела в ловушке 20 минут, прежде чем ей помогли выбраться местные жители и прибывшие на место происшествия врачи. Пострадавшую вертолетом доставили в больницу.

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Женщина получила вывих бедра и колена, перелом позвоночника и ребер. Она провела в больнице почти месяц, ее выписали в середине июня. «Я все еще на костылях, но, слава Богу, я еще здесь. Это было очень тяжело. Элвис в порядке», — рассказала Эндрюс.

Ранее сообщалось, что в Китае доставщик еды спрыгнул с моста, чтобы спасти тонущую женщину. Вытащив пострадавшую из воды, мужчина продолжил работу.

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    Алиса Удовик
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