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13:39, 26 июня 2023Среда обитания

Мишустин поручил восстановить дороги после мятежа Пригожина

Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать восстановление дорог после мятежа

Фото: Reuters

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать восстановление дорожных объектов, которые пострадали во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин дал поручение во время заседания с вице-премьерами. «Марат Шакирзянович, по вашей линии — пожалуйста, возьмите под контроль вопрос восстановления дорожных объектов. Мы в контакте. Знаю, что вы уже этим занимаетесь», — заявил премьер-министр.

Премьер-министр также отметил, что все члены кабинета министров были на своих местах в ходе попытки дестабилизации ситуации в России 24 июня. При этом они работали четко и слаженно.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны в якобы нанесенном по позициям своей группировки ракетном ударе, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы. Генпрокуратура завела уголовное дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже, а в некоторых российских регионах объявили режим контртеррористической операции (КТО). Однако уже к вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны.

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    Нина Ташевская
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