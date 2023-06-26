Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло

Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек

Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС в Херсонской области снова возросло и достигло 48 человек. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб региона в понедельник, 26 июня, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 46 жертвах.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. Экстренные службы до сих пор устраняют последствия случившегося. 24 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что почти 60 процентов подтопленных жилых домов освободили от воды.