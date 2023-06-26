Российский дипломат покинул участок посольства России в Канберре

Guardian: российский дипломат покинул участок земли в центре Канберры в Австралии

Российский дипломат, который ранее «захватил» арендованный в центре Канберры земельный участок, предназначенный для строительства нового здания посольства России в Австралии, покинул территорию после отказа судьи Верховного суда Джейн Джагот принять апелляцию против расторжения договора аренды. Об этом сообщает The Guardian.

«Через час после вынесения решения сотрудник российского посольства уехал на дипломатической машине. Находящиеся рядом журналисты так и не получили от него комментариев», — говорится в публикации.

Ранее посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали.