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11:16, 26 июня 2023Россия

В России ответили на возмущение Токио законом о Дне Победы над Японией

Депутат Чепа: День Победы над Японией направлен против той системы, которая была раньше

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией направлен не против японского народа, а против той системы, которая была, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на возмущение Токио.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

«Это празднование победы над империалистической Японией, над тем режимом, который был в то время в Японии, над той властью, из-за которой были уничтожены десятки миллионов мирных жителей, проживающих на азиатском континенте, из-за которых создавались лагеря смерти и производились изуверские опыты над живыми людьми», — заявил Чепа.

Этот праздник должен напоминать японцам о том, до чего нельзя доводить свою политику, убежден депутат.

Мы этот День Победы никоим образом не направляем против японского народа, а только против той системы, которая была

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Я абсолютно уверен в том, что мы это прекрасно понимаем. Насколько это будет политизировано в Японии — я не знаю. Но мы имеем полное право праздновать эту победу, потому что она была, и она принесла освобождение сотням миллионов людей», — заключил парламентарий.

Ранее Госдума одобрила законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. «Законом предлагается уточнить наименование дня воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" изменив на "3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"», — сказано в заявлении. В пояснительной записке уточняется, что законопроект является ответом на недружественную компанию Японии против России.

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    Алена Шевченко
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