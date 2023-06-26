В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией

В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией 3 сентября

Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио, предает ТАСС.

По словам Мацуно, Япония регулярно доводит до сведения России свою позицию по итогам Второй мировой войны. Он отметил, что данный шаг приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе.

Генсек правительства подчеркнул, что японские дипломаты призвали Россию не создавать «ненужное противостояние между народами». «Это крайне прискорбно», — высказался он.

Ранее Госдума России одобрила законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. «Законом предлагается уточнить наименование дня воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" изменив на "3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"», — сказано в заявлении. В пояснительной записке уточняется, что законопроект является ответом на недружественную компанию Японии против России.