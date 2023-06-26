Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:48, 26 июня 2023Мир

В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией

В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией 3 сентября

Фото: Wikimedia

Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно
Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио, предает ТАСС.

По словам Мацуно, Япония регулярно доводит до сведения России свою позицию по итогам Второй мировой войны. Он отметил, что данный шаг приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе.

Генсек правительства подчеркнул, что японские дипломаты призвали Россию не создавать «ненужное противостояние между народами». «Это крайне прискорбно», — высказался он.

Ранее Госдума России одобрила законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. «Законом предлагается уточнить наименование дня воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" изменив на "3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"», — сказано в заявлении. В пояснительной записке уточняется, что законопроект является ответом на недружественную компанию Японии против России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Европе заговорили о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. От кого пытаются защититься страны ЕС?
    Пьяный россиянин избил бортпроводника в самолете
    Мужчина победил рак четвертой степени и показал перемены за четыре года
    Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО
    Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации двух бригад ВСУ
    В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией
    Названа европейская страна с самой дорогой ипотекой
    Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера
    В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
    Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.