Акула напала на мывшего руки рыбака и утащила его в воду

Yahoo News: в США акула напала на мывшего руки в реке рыбака и утащила его в воду

В США акула напала на мужчину, который мыл руки в реке во время рыбалки. Об этом сообщает Yahoo News.

Инцидент произошел утром в пятницу, 23 июня, в национальном парке Эверглейдс в штате Флорида. Мужчина мыл руки в реке после того, как выпустил в воду пойманную рыбу, когда на поверхности воды появилась тупорылая акула. Хищник напал на рыболова, схватив его за руку и утащил в мутную воду.

Другие рыбаки, находившиеся на катере, с криками бросились на помощь пострадавшему и смогли затащить его на борт судна. После этого они вызвали экстренные службы и приплыли к берегу. На суше смотрители парка оказали рыболову первую помощь, а затем прибывшие на берег парамедики доставили его вертолетом в больницу.

Снятое на видео нападение акулы было опубликовано в социальной сети и набрало сотни тысяч просмотров. Один из пользователей заявил, что мужчина привлек внимание акулы из-за того, что создал брызги. По его словам, акула подумала, что на поверхности воды находится раненая рыба. «Всего за две секунды что-то может пойти не так. Берегите себя», — написал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что в США акула повредила синего марлина, пойманного рыбаками во время соревнований, и лишила их приза, который мог составить 3,5 миллиона долларов. Рыбаки боролись с марлином шесть часов.