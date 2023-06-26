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13:54, 26 июня 2023Бывший СССР

Посла Молдавии вызвали в МИД России

МИД России сообщило о вызове посла Молдавии в Москве Лилиана Дария

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел (МИД) России, сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Посол вызван в МИД РФ», — рассказал один из российских дипломатов агентству.

Ранее МИД Молдавии вызвало посла России в стране Олега Васнецова из-за слов врио главы Херсонской области Владимира Сальдо про мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты.

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