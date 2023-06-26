Россиянам рассказали о полезных свойствах малины и смородины

Врач Солнцева: малина и смородина способны притормозить развитие воспалительного процесса

Некоторые ягоды могут служить основой модной на данный момент противовоспалительной диеты. Суть в том, что в рацион вводятся продукты, например, черная смородина или малина, которые способны притормозить развитие воспалительного процесса в организме, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

В ягодах много полезного витамина С. Первое место в рейтинге по содержанию аскорбиновой кислоты — у черной смородины, на втором месте облепиха, далее следует жимолость. После нее идут малина, клубника и крыжовник, объяснила врач.

Чем насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них антоцианинов. Они славятся противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, отметила Солнцева. Этого вещества достаточно в ежевике и черной смородине.

В красных же ягодах много ликопина — антиоксиданта из группы каротиноидов. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, а также укрепляет стенки сосудов и капилляров. По праву считается, что чай с сушеной малиной помогает справиться с проявлениями простуды, подчеркнула медик.

Фтор, кальций, магний, фосфор, железо содержатся также в черешне и вишне. Но, с точки зрения ботаники, эти плоды нельзя назвать ягодами. Дело в том, что у них одна косточка, а не много семян, что характерно для ягод, объяснила Татьяна Солнцева.

Ранее генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова развеяла распространенные мифы о клубнике, в том числе мнение, что большая ягода содержит много искусственных добавок.

Она отметила, что размер ягод не влияет на то, насколько клубника будет сладкая и вкусная. Кроме того, генетик развеяла миф, что наличие червей в ягоде свидетельствует о том, что она экологически чистая.