Биолог развеяла распространенные мифы о клубнике

Биолог Баранова развеяла миф, что большая клубника содержит много добавок

Генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия» развеяла распространенные мифы о клубнике, в том числе мнение, что большая клубника содержит много искусственных добавок. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Размер клубничных ягод зависит от сорта», — заявила биолог и назвала заблуждением мнение, что большая клубника менее полезна, чем мелкая, а также содержит химические добавки. Она отметила, что размер ягод не влияет на то, насколько клубника будет сладкая и вкусная. «Бывает крупная клубника тоже вкусная, это зависит от того, насколько хорошо поработали селекционеры», — объяснила специалист.

Кроме того, генетик развеяла миф, что наличие червей в ягоде свидетельствует о том, что она экологически чистая. «Бабочка, которая летает и откладывает яйцо, она как определит, что малина экологически чистая? Она определяет, если ягода неприятно пахнет или горькая, или повреждена», — пояснила Баранова.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, а также диетолог Марина Макиша назвали неожиданные свойства клубники. Они рассказали, что ягода полезна для профилактики рака, катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для улучшения работы иммунной системы.