Раскрыто состояние пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова

«112»: в состоянии пострадавшего в ДТП с участием дочери Пореченкова появились улучшения

В состоянии пострадавшего в ДТП с участием дочери актера Михаила Пореченкова Марии появилась положительная динамика. Такие данные раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, в ближайшее время врачи планируют выводить пострадавшего из комы.

6 июня сообщалось, что ДТП произошло в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером. Позже в отношении дочери актера было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Пореченкова не пострадала. Молодой человек, управлявший скутером, получил тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, в результате чего впал в кому.