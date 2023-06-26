Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:15, 26 июня 2023Культура

Раскрыто состояние пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова

«112»: в состоянии пострадавшего в ДТП с участием дочери Пореченкова появились улучшения

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В состоянии пострадавшего в ДТП с участием дочери актера Михаила Пореченкова Марии появилась положительная динамика. Такие данные раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, в ближайшее время врачи планируют выводить пострадавшего из комы.

6 июня сообщалось, что ДТП произошло в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером. Позже в отношении дочери актера было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Пореченкова не пострадала. Молодой человек, управлявший скутером, получил тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, в результате чего впал в кому.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Госдума лишила ЧВК возможности вербовать заключенных
    В Госдуме высказались о регулировании деятельности ЧВК в России
    У Мосбиржи возникли проблемы с аналогом доллара
    На Западе оценили влияние мятежа Пригожина на отношения России и Китая
    «Желтый» уровень опасности объявили в Москве
    Макгрегор назвал себя королем UFC
    Россиянкам перечислили самые модные модели юбок
    Власти рассказали о резком росте спроса на наличные во время мятежа Пригожина
    Популярный у россиян курорт захлестнула новая схема обмана туристов
    Раскрыто состояние пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.