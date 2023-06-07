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14:29, 7 июня 2023Силовые структуры

Дочь актера Пореченкова стала фигуранткой дела из-за ДТП с пострадавшим

Полиция возбудила уголовное дело в отношении дочери Пореченкова из-за ДТП с пострадавшим

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Полиция возбудила уголовное дело в отношении дочери актера Михаила Пореченкова Марии в связи с ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, расследование начато по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Также в отношении 18-летней Марии Пореченковой составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.15 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за выезд на полосу встречного движения.

В этом году у нее уже имеются 24 нарушения правил дорожного движения.

6 июня сообщалось, что ДТП произошло в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.

По предварительным данным, дочь актера не пострадала. Подросток, управлявший скутером, получил тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы, после чего впал в кому.

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    Любовь Ширижик
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