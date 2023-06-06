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15:40, 6 июня 2023Культура

Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП

«112»: дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дочь российского актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, происшествие случилось в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.

По предварительным данным, дочь актера не пострадала, на данный момент врачи осматривают водителя скутера.

2 января стало известно, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, попал в ДТП. Позже актер рассказал, что сломал больше 30 костей.

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    Варвара Кошечкина
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