«112»: дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Дочь российского актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, происшествие случилось в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.

По предварительным данным, дочь актера не пострадала, на данный момент врачи осматривают водителя скутера.

2 января стало известно, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, попал в ДТП. Позже актер рассказал, что сломал больше 30 костей.