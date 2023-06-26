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11:46, 26 июня 2023Наука и техника

В США восхитились российским «Преступником»

В Military Watch восхитились вооружением и возможностями истребителя Су-57
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») может выполнять различные боевые задачи благодаря своему внушительному вооружению. Возможностями самолета восхитились в публикации американского журнала Military Watch.

«Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет своего поколения», — говорится в материале. Самолет получил два отсека для основного вооружения и два дополнительных отсека меньшего размера.

Отмечается, что используемый в рамках специальной военной операции Су-57 выполняет боевые задачи более сложные, чем то, что когда-либо делал любой другой малозаметный истребитель в мире. Издание пишет, что Су-57 выполняет различные миссии, включая подавление противовоздушной обороны и воздушные бои на больших дистанциях.

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Ранее в июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что объемы поставок истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы России увеличат в 2023 году.

В январе американское издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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    Даниил Иринин
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