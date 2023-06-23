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17:02, 23 июня 2023Наука и техника

Поставки Су-57 в ВКС России увеличат в 2023 году

Глава ОАК Слюсарь: объемы поставок истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся в 2023 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) России увеличат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба правительства.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», — сказал глава ОАК.

Слюсарь добавил, что предприятия ОАК, которые выполняют гособоронзаказ, получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства благодаря государственной поддержке. Они ввели в строй новые объекты и производства, что позволяет наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объемы производства.

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21 марта 2023

Ранее в июне Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что ВКС России получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

В апреле издание Popular Mechanics писало, что созданный в России комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта позволит истребителю Су-57 противостоять помехам.

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    Даниил Иринин
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