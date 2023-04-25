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16:57, 25 апреля 2023Наука и техника

В США оценили новый комплекс связи для Су-57

Popular Mechanics: комплекс связи с ИИ повысит эффективность Су-57 в бою

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Созданный в России комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит истребителю пятого поколения Су-57 противостоять помехам. Новую разработку оценили в публикации журнала Popular Mechanics.

Отмечается, что использование цифровой связи с искусственным интеллектом может сделать Су-57 более эффективным в бою.

«Искусственный интеллект мог бы дать Су-57 преимущество, когда дело доходит до радиоэлектронной борьбы», — пишет издание. Разработчики утверждают, что система позволяет находить наиболее эффективные беспроводные каналы в непосредственной близости от самолета и противостоять помехам.

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21 марта 2023

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что специалисты холдинга «Росэлектроника» создали комплекс цифровой связи с ИИ для самолетов пятого поколения. Разработка повысит качество передачи информации между летательными аппаратами и наземными комплексами.

В январе издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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