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22:06, 26 июня 2023Россия

Кремль сообщил об определяющих судьбу России заявлениях президента Путина

Песков сообщил, что заявления Путина без преувеличения, определят судьбу России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявления президента России Владимира Путина «без преувеличения, определят судьбу» страны. Его слова приводит Первый канал.

«Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, не уточняя, о чем именно пойдет речь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня одновременно с российским коллегой.

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    Марина Совина
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