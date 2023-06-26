Лукашенко одновременно с Путиным сделает ряд важных заявлений

Пресс-служба Лукашенко анонсировала ряд важных заявлений вечером 26 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня одновременно с президентом России Владимиром Путиным, который также планирует обращение в понедельник вечером. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Множество вопросов, вбросов, версий и предположений», — говорится в сообщении. Уточняется, что глава государства в скором времени все расскажет и ответит на все вопросы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении. О чем именно будет говорить глава государства, не уточняется.

