Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:49, 26 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко одновременно с Путиным сделает ряд важных заявлений

Пресс-служба Лукашенко анонсировала ряд важных заявлений вечером 26 июня
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня одновременно с президентом России Владимиром Путиным, который также планирует обращение в понедельник вечером. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Множество вопросов, вбросов, версий и предположений», — говорится в сообщении. Уточняется, что глава государства в скором времени все расскажет и ответит на все вопросы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером 26 июня. «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в сообщении. О чем именно будет говорить глава государства, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа
    Стало известно об улучшении состояния госпитализированного футболиста ПСЖ
    Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную
    Путин рассказал о поручении во время мятежа Пригожина
    Путин рассказал о цели мятежа
    Путин заявил о предательстве организаторами мятежа страны и своих же людей
    Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» заключить контракт или поехать в Белоруссию
    Путин поблагодарил вставших на пути у мятежников российских военнослужащих
    Путин поблагодарил принявших правильное решение бойцов ЧВК «Вагнер»
    Путин заявил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.