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20:56, 26 июня 2023Россия

Сурков призвал «не играть больше в ЧВК» в России

Бывший помощник Путина Сурков призвал «не играть больше в ЧВК» в России

Фото: РИА Новости

Владислав Сурков — бывший помощник президента России Владимира Путина — выступил против существования в стране частных военных компаний (ЧВК). Об этом он заявил в интервью политтехнологу Алексею Чеснакову, опубликованном в Telegram.

Сурков назвал ЧВК прямым заимствованием из американской практики. По его словам, подобный институт не соответствует политической, военной и управленческой культуре России.

«Не нужно нам этого. В наших вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО», — высказался Сурков.

Экс-помощник президента добавил, что армию в стране нужно укреплять не только вооружением, но и единоначалием. Принятие закона о ЧВК, по его мнению, создаст «опасную перспективу» для России.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходимо принять закон, регулирующий деятельность ЧВК. При этом он отметил, что не видит причин для запрета ЧВК «Вагнер» на фоне мятежа.

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